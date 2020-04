ÜRO kardab koroonakriisi taustal noorte aktiivsemat radikaliseerumist 

Guterres ütles ÜRO julgeolekunõukogu noorteteemalisel kohtumisel, et pettumus võimukandjate suhtes teeb äärmusrühmituste värbamistööd lihtsamaks, vahendab Telangana Today. „Kui selline tsükkel kestab, on ekstremistlikel rühmitustel lihtne viha ja meeleheidet ära kasutada ja radikaliseerumise oht tõuseb,“ mainis ÜRO peasekretär. Tema sõnul ei saanud isegi enne pandeemia puhkemist iga viies noor haridust, koolitust ega tööd ning iga neljandat mõjutasid vägivaldsed konfliktid.

Peasekretär Guterres ja paljud julgeolekunõukogu suursaadikud rõhutasid, et Covid-19 mõju noortele on suur – eelkõige hariduse peatamine, kaotatud töökohad, perestressi ja vaimsete probleemide tekkimine. Lisaks ohustavad noori veel mitmed teised raskused. „Noored on tohutute uude ideede, lahenduste ja innovatsiooni allikaks, ent praeguse pandeemia ajal võivad nad olla suurimad ohvrid“ ütles Eesti alaline esindaja ÜROs Sven Jürgenson. Ta viitas ÜRO haridus- teadus- ja kultuuriorganisatsiooni hinnangule, et Covid-19 tõttu võib sattuda äärmisesse vaesusesse veel 42-66 miljonit last.