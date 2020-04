Maailm TERRORISMI KÜLVIAEG?! Kriisiajal on noori lihtsam äärmuslaste ridadesse meelitada Greete Kõrvits, Aare Kartau , täna, 19:15 Jaga: M

ÄÄRMUSLUSE NOORED NÄOD: Lapssõdurid Tšaadis... Foto: AFP/Scanpix

ÜRO peasekretär Antonio Guterres hoiatas ÜRO julgeolekunõukogu noorteteemalisel kohtumisel, et äärmusrühmitused kasutavad Covid-19 karantiini ära, et levitada sotsiaalmeedias vihakõnet ning värvata noori, kes veedavad viimasel ajal tavapärasest rohkem aega internetis. Noores inimeses võib tekkida idee, et enese ja oma küla või hõimu kaitsmiseks on kõige õigem mõte samuti püss kätte võtta ning seda täristades verist suletud ringi jätkata. Et keegi pakub võimalust ennast avastada ja tõestada grupis, kus saab olla „eriline“ oma jõuvõtete, nahavärvi või usu poolest.