KOROONAVIIRUS MAAILMAS: üle 3 miljoni diagnoositud nakatunu, 211 000 surnut ja 922 000 tervenenut. USAs üle miljoni juhtumi 

Enim nakatunuid on ametlikel andmeil tuvastatud Ameerika Ühendriikides, kus juhtumite arv ületas eile miljoni piiri (1 010 507). Eile teavitati riigis 23 196 uuest nakatunust, mida on ligi 2500 vähem kui eelmisel päeval. Enim nakatunuid on tuvastatud New Yorgis (kokku 298 004 nakatunut) ja New Jerseys (111 188), mis on ka ohvriterohkeimad osariigid (vastavalt 22 623 ja 6044 surmajuhtumit)