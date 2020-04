Opositsioon soovib ministreid kiiremini riigikogu ette küsimustele vastama 

"Arupärimiste tähtraeg on niivõrd pikk, et näiteks eriolukorra ajal esitatud küsimus koolide avamisest või eksamite toimumisest tuleb vastamisele alles juunis, kui see enam päevakorras ei ole. Ja seetõttu - kuna valitsus on teinud kõikvõimalike muudatusi, siis tegelikult peaks tegema ka muudatuse, et sellistes erakorralistes oludes tulevad ministrid parlamendile vastama nelja tööpäeva jooksul," ütles Reformierakonna esimees Kaja Kallas ERR-ile.

Küsimust ei ole veel riigikogu põhiseaduskomisjonis arutatud, aga Kallas avaldas lootust, et seda arutatakse eriolukorda arvestades kiiresti.

"Ja arvestades ka seda, et mitmed valitsuse liikmed on keeldunud riigikogu komisjonidesse tulemast, öeldes, et neil ei ole parlamendi jaoks aega - parlamentaarses riigis ei tohiks see nii olla, et valitsus toimetab lihtsalt omatahtsi," lisas Kallas.