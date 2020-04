Terviseamet maksab ajutistele suhtekorraldajatele rohkem kui Popovile

Kommunikatsioonitöötajate värbamisel võttis Jürilo ühendust Leivaga, kuna teadis, et viimane on pädev kriisikommunikatsioonispetsialist ning palus tal soovitada teisi spetsialiste, kes saaksid kohe tööle hakata ega vajaks koolitust. Leib soovitas Jürilole oma büroo inimesi, kellega Jürilo vestles enne nendega lepingute sõlmimist.

Ehkki avalikku asutusse kedagi tööle võttes tuleks olenevalt palkamisviisist korraldada hange või avalik konkurss, siis riigihangete registrist ei nähtu, et hange oleks tehtud ning samuti pole terviseamet kommunikatsiooniosakonda lisajõu leidmiseks korraldanud ühtegi avalikku konkurssi, kirjutab Päevaleht. Jürilo selgitas, et kuna kriisisuhtluseks värvati spetsialiste hädaolukorras ja kiiruga, tehti seda läbirääkimiste teel, mis on tema sõnutsi aktsepteeritav otsustamisviis.