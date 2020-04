Eesti uudised Vabaõhumuuseumid avatakse ja spordiüritusi lubatakse õues korraldada alates 2. maist Toimetas Merilyn Närep , täna, 17:18 Jaga: M

Foto: Stanislav Moshkov

Valitsus otsustas istungi otsusena täiendada varasemat korraldust, lubades 2. maist vabaõhumuuseumide ja muuseumide õuealal olevate eksponaatide külastamise ning õues toimuvate spordi- ja liikumisürituste korraldamise.Spordi- ja liikumisürituste korraldamist lubatakse tingimusel, et osalejaid on grupis maksimaalselt 10 ja peetakse kinni 2+2 reeglist (koos tohib liikuda üksi või kahekesi ning teistega tuleb hoida 2-meetrist vahet). Liikumisürituste korraldaja peab tagama desinfitseerimisvahendite olemasolu.Tegevuse korraldamisel on vaja lisaks hoida osalejate vahel distantsi ja rühmas olevaid inimesi hajutada, samuti tuleb rühmade komplekteerimisel arvestada osalejate vanust ning sportimisvahendeid tuleb desinfitseerida.Lubatakse ka vabaõhumuuseumide ja muuseumide õuealal olevate eksponaatide külastamine, kui külastajaid on grupis maksimaalselt 10 ja nad järgivad 2+2 reeglit ning teenuseosutaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu. Eksponaatidesse siseneda endiselt ei toh