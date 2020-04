Seisukoht | Aitame üksteist! 

Siinkirjutaja võtab tekkinud olukorda kui saatuse järjekordset koolitust, millest tuleb väljuda varasemast tugevamana, ehkki see katsumus lööb jalad mõneks ajaks alt ära. Samas pole ju kuskil kirjas, et elu peab olema lihtne.

Keerulisel perioodil mõistame, et väga mõnusad olid aastad, kui pühendusime endast väetimate abistamisele ainult jõulude ajal. Praegu on olukord kardinaalselt muutunud. Sa võid ju vaevu-vaevu jalgel püsida, aga kui näed kedagi pikali kukkumas või lamamas, pead isiklikud probleemid võimaluse korral tagaplaanile suruma ja aitama eriti santi seisu sattunud kaasmaalast.

Eesti vabariigi valitsus pikendas eriolukorda 17. maini. Muidugi on koduskükitamisest juba kopp ees ja päikesepaistelised ilmad tekitavad igasuguseid ahvatlusi. Ometi on kasulikum oma vaim valmis seada selleks, et kriisist väljumine kujuneb okkaliseks kadalipuks, mille täpset lõppu ei suuda ennustada ka parim selgeltnägija. Hoidume meeleheitlikest sammudest, nii on kõigile kasulik!