Ene Pajula | Mammi ei taha tagasi kaheksanda pleenumi aegu 

Sama on Kaimar Karuga. Ei lugenud see, et peaminister oli temaga rahul, ei lugenud see, et ta järgis koalitsioonilepet, ei lugenud see, et ta oli omas valdkonnas kaugelt asjatundlikum kui ministrid tavaliselt. Luges vaid see, et ta seadis esikohale Eesti, mitte EKRE huvid.