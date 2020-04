Maailm Jacinda Ardern: Uus-Meremaa sai koroonaviirusest võitu! Toimetas Greete Kõrvits , täna, 22:05 Jaga: M

HAIGUS VÕIDETUD? Jacinda Ardern esitleb ajakirjanikele viimaseid koroonaandmeid. Foto: AFP/Scanpix

Uus-Meremaa peaminister Jacinda Ardern andis esmaspäeval teada, et koroonaviirus riigis kogukondadesiseselt enam ei levi. Nakkusjuhtude arv langes möödunud nädalal nii madalale, et pühapäeval tuvastasid arstid vaid ühe juhtumi. Uus-Meremaal on haigestunuid vähemgi kui Eestis.