Juhtkiri | Väljumisstrateegia ei saa olla poolsalajane 

Arutamist vajavat on aga paljugi, kui mitte ainult opositsioonierakonnad, vaid ka avalikkus nõuavad valitsuselt konkreetseid ­– eelistatult kuupäeva täpsusega – sõnumeid, millal saavad teatud ärid oma uksi avada, millal võiks toimuda riigipiiride avanemine ning millele tuginedes (ja jällegi: kui kaua?) jätkatakse erilubade väljastamist saarte ja mandri vahel liikumiseks.

Opositsioon ei hoiata sugugi ilmaasjata, et segased, vastuolulised või piisavalt põhjendamata sõnumid võivad viia ühiskonna avanemiseni omasoodu ja valitsuselt juhiseid ära ootamata. Esimesed märgid on juba kohal – inimesi liigub avalikus ruumis rohkem ja seni suletud ärid otsivad võimalusi avamiseks näiteks lisaväljapääsude tekitamise abil. Seda paistavad kinnitavat ka mobiilsideandmed ja lasteaedade senisest suurem täituvus.

Peaministri ehk eriolukorra juhi valmisolek selgitada väljumisstrateegiat riigikogu vanematekogule või fraktsioonidele eraldi on tervitatav, kuid et me räägime igat Eesti elanikku puudutavatest otsustest, jääb sellest paraku väheks.