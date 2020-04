ÕL VIDEO | Tänavaküsitlus: kas maski kandmine peaks olema kohustuslik?   

Õhtulehe reporter käis mööda Tallinna kesklinna, uuris bussi - ja rongijaamas ning turul inimeste käest, kas maski kandmine võiks olla kohustuslik ning miks inimesed maski kannavad? Pargis kena kevadilma nautinud mees arvas, et maski kandmine võiks kohustuslik olla siis, kui inimene viibib mõnes kinnises ruumis. "Mul on mask kaasas. Kui ma näen vajadust, siis tavaliselt panen maski ette," tõdes ta.

Trammis leidis reporter ka ühe maski kandva naise, kea arvas, et kindlasti peaksid maski kandma klienditeenindajad.

Rongile kiirustanud mees tõdes, et maski kandmine rongis ei ole vajalik. "Ma arvan, et rongid on suhteliselt tühjad. Jõuab distantsi hoida küll," sõnas mees.