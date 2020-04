SÕÕM KOHVIDRAAMAT: Eesti firma sai Starbucksilt jäädavalt lüüa 

Starbucks kaebas täpselt kaks aastat tagasi Coffee House’i kohtusse, et tunnistada viimase logo enda kaubamärgi rikkumiseks. Esimesed kaks kohtuastet nõustusid ülemaailmse korporatsiooni hinnanguga ning riigikohus küsimust sel kuul arutama ei hakanud – seega kuulub võit ameeriklastele.

Eesti kohvikutefirma logo keskel on kujutatud kolme kohviuba, Coffee House nime ja tõika, et ettevõte avati 2015. aastal. Starbucksi logo keskmes on müütiline sireen, selle ümber tekst „Starbucks Coffee“ ja kaks tähekest. Miks otsustas kohus, et esimene on liialt sarnane teisele?

Suurt rolli mängis nende sõnul seegi, et Coffee House kaubamärk pidanuks kehtima täpselt samas vallas, kus Starbucks ehk mõlemad firmad tegelevad kohvi müügiga. „Tarbijad tunnevad tänavatel kohviku ära harilikult üles seatud reklaamide järgi, s.o nähes (visuaalselt) kohviku akendel või ukse kohal kohvikuteenuse pakkuja kaubamärki, tuvastavad tarbijad selle järgi turuosalise ja teevad otsuse, kas kohvikusse sisse astuda või mitte. Seetõttu on asjaomaste identsete ja samaliigiliste kaupade ja teenuste osas väga tõenäoline, et just visuaalne sarnasus erinevate turuosaliste kaubamärkide vahel põhjustab kaubamärkide äravahetamise tarbijate poolt,“ väitsid Starbucksi esindajad, et kohvihimulised kliendid, nähes kuskil rohelist logo, võivad sinna sisse astuda lootuses sattuda just Starbucksi.

Coffee House’i poolt vaieldi kõigele eelnevale mõistagi vastu: „Nii hageja kui kostja kaubamärkide puhul oli nende kõige domineerivamaks ja silmatorkavamaks elemendiks keskel asetsev kujutis, milleks hageja kaubamärkide puhul oli valge naisterahvas (näkineid/merineitsi) pruunil taustal ja kostja kaubamärgi puhul rohelisel taustal kolm valget stiliseeritud kohviuba. Lisaks oli kujutiste puhul kasutatud ka erinevat värvilahendust: hagejal pruun ja valge, kostjal roheline ja valge.“

