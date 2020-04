ÕL VIDEO | Kuidas politsei kontrollib, kas karantiininõudega inimesed on ikka kodus? 

Silina sõnul on enamus inimesi karantiininude osas mõistlikud. Neil on piirkonnapolitseiniku sõnul ka hulgaliselt küsimusi. „Kui neil pole sümptomeid, siis nad küsivad, kas nad võivad minna öisel ajal korraks õue end tuulutama kui kümnendal päeval ei ole sümptomeid tekkinud. Kui nad on nii kaua kodus olnud, siis hakkab vaimne tervis kannatama. Paljud, kes on tulnud välismaalt, küsivad, kas nende perekond peab samuti karantiinis püsima. Sellised küsimused,“ sõnas ta.