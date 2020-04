VARUGE KANNATUST! Tervenenud Boris Johnsoni hinnangul on veel liiga ohtlik piiranguid lõdvendada 

Üks kuu ja üks päev pärast positiivse viirusetesti andmist astus Boris Johnson viimaks esmaspäeval oma Downing Streeti residentsist välja ja naasis tööpostile, vahendab Reuters. Tervema ilmega peaminister pöördus rahva poole ning kinnitas, et piirangute leevendamisega ei tohi kiirustada. Ta kirjeldas viirust tänavakriminaalina, kelle Briti rahvas on vastu maad surunud.

Peaminister rõhutas, et endiselt kestab maksimaalselt riskantne periood. Johnson kinnitas, et mõistab ettevõtjate muresid ning konsulteerib opositsiooniparteidega, kuidas oleks kõige parem olukorda lahendada. Siiski andis mees selgelt mõista, et karantiini lõppu veel silmapiiril ei paista. „Kui suudame näidata sama ühtsuse ja sihikindluse vaimu nagu viimase kuue nädala jooksul, siis pole mul mingit kahtlust, et suudame seda (viirust) võita,“ kuulutas Johnson.