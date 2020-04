Koroonaviirus sai saatuslikuks Auschwitzi koonduslaagri üle elanud belglasele 

Henril õnnestus Auschwitzi ja mitmete teiste koonduslaagrite õudused üle elada. Ise tõdes mees, et „Auschwitzi polnud võimalik läbi elada. Kogu see koht ise oli surm“. Veel mitmeid aastakümneid pärast sõda ei soovinud Kichka oma kogemustest rääkida. Ühel hetkel otsustas mees hakata koolides loenguid pidama. Ta tundis, et mäletamise valu tasub kannatada selle nimel, et teised minevikku ei unustaks. 60 aastat pärast II maailmasõja lõppu avaldas Henri mälestused oma elust julmades laagrites.