Indrek Niibo | Miks näeb väljumisstrateegia piiride avamist ette alles viimaste seas? 

Juba rohkem kui kuu aega on maailm sulgunud, inimestel palutakse püsida kodus, hoida teistest võimalikult kaugele ning tulevikuplaanidesse suhtuda suure ettevaatlikkusega. Vabaduse puudumise üle nurisemist nähakse lumehelbekeste põlvkonnale iseloomuliku pehmo olemisena ning noortes ohtu ühiskonna ühiselt kehtestatud eesmärgile viiruse levik kontrolli alla saada.

Ometi ei pea olema vabadused ja üllas eesmärk nakatumist kontrolli all hoida omavahel vastuolus. Inimesed vajavad „Püsi kodus“ loosungi asemel uut sisu ning nõu, kuidas õppida viirusega koos vastutustundlikult elama ja ringi liikuma. Riigipiirid, mis eraldavad 21. sajandil sadu perekondi ja lähedasi, on inimese kunstlikult loodud jooned maas, mis tekitavad võltsi turvatunde. Miks peaks olema Tartust Riiga sõitmine ohtlikum kui Tallinnast Tartusse sõitmine, kui nakatumine tase on sarnane ning seda teha kõiki ettevaatusabinõusid järgides? On võimatu, et massiturism taastuks enne, kui taastub inimeste turvatunne ning võimalused avatud restoranide, hotellide ja transpordivõimaluste näol. Teisest küljest ei ole inimeste elu enam ammu ühes riigis ning võimalus liikuda, kui selleks vajadus on, võiks jääda alles.

Kummastust tekitab Eesti valitsuse avaldatud väljumisstrateegia, milles piiride avamine on jäätud prioriteetide nimekirjas kõige lõppu, millest tagapool on ainult 2+2 reeglist loobumine. Seda kõike olukorras, kus vähemalt lähiriikide vahel toimiv pendelränne on paljudele eestlastele ilmselt märgatavalt elulisemaks tegevuseks kui kinno või veekeskusesse minek. Levinud argumendiks on see, et meil pole ees teiste riikide kogemust. Ometi on Eesti oluliselt erinevas olukorras võrreldes Saksamaa, Prantsusmaa, Hispaania ja Itaaliaga nii oma suuruse kui nakatumiste arvu poolest, mistõttu ei oleks tark jääda ära ootama, millal Hispaanias viirusepuhang läbi saab. Lisaks tegelevad inimeste vaba liikumise teemaga riigid, kus nakatunuid on oluliselt rohkem kui Eestis. Näiteks avaldas Austria valitsus selget soovi avada piirid kaherahvuselistele paaridele ja saksa turistidele suveks ning Horvaatia loodab taastada piiriületamise võimalused turismiks samuti esimesel võimalusel.

Eesti edulugu ei peaks olema oodata ära, mida teised, erineva epidemoloogilise olukorraga riigid ees teevad, vaid olla koos oma naaberriikidega suunanäitaja, et me ei peaks elama pärast tervishoiukriisi lõppemist uues reaalsuses, kus riigipiirid tulid selleks, et jääda. Vabadus ei ole ainult sõnakõlks – see on raskelt kätte võidetud väärtus, milleta minu generatsioon ei kujutaks maailma ette.