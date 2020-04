Hanno Matto | Jüri, räägime koalitsioonipartnerist! 

Võimalik, et kaabude analüüs näitab, et Keskerakonnalt on säärase provokatiivse ja alatu teemakäsitlusega valijaid võimalik juurde haugata ning samaaegselt enda libisema kippuvaid toetajaid püsivamalt kinnistada. Näevad Helmedki, et partei reiting viimastel aegadel pole tõusnud hoolimata Keskerakonna populaarsuse langusest. Hiljuti istutas EKRE piirkondlik koondus Pärnu haigla nõukokku alternatiivmeditsiini evangelisti Helle Kullerkupu. Milline täiemõistusega peremees paneks rebase kanafarmi valvama?

Hull on muidugi see, et Eesti tervishoius leidub pseudoteaduse häälekaid austajaid ning kardetavasti ka praktiseerijaid, kes ehk vargsi loodavad, et EKRE toel jääb neile kutse alles.



Äsja Kuressaare Haiglas alustatud Haigekassa-poolne ravitööaudit on üks võimalusi tagada kindlus, et ravimeditsiinis on kõik toimingud teostatud patsiendi huvist lähtuvalt, vastavuses tunnustatud ravipraktikatega. Kui ei, siis loodetavasti toob audit esile need "kanavargad", kes meie inimestelt näppavad tervelt elatud elupäevi.



Eriolukord või ei, aga peaminister Jüri Ratas, palun aita hoida Eesti tervishoiu väärikust ja mainet, eesti inimeste tervist ja elusi. Kaalu tõsiselt ja taaskord, kas Eesti Konservatiivne Rahvaerakond on koalitsioonivastutuse kandmisvääriline. On häbiväärselt väljakannatamatu kui solvatakse ja alandatakse arste, naabreid, vähemusi, ülikoole, põllumehi, ettevõtjaid, presidenti (vabandan, ei jõua kõiki siinkohal loetleda, kelle ees Sinagi Jüri oled vabandanud), aga valitsuspartner, kes julgustab kõikvõimalikku pseudoteaduspõhist ravi reaalsete inimeste peal katsetama, on põhjus koalitsiooni uuenduseks küll.