Saada talverõivad ja -jalanõud suvepuhkusele! Kuidas oma garderoobis korda luua ja asju hoiustada? 

Hakates talveriideid ära panema, tuleks kõigepealt oma garderoob kriitilise pilguga üle vaadata. Millised riided on väikseks või suureks jäänud? Mis on liiga kulunud? Millised rõivad lihtsalt ei meeldi enam? Need, mida enam ei taha kanda, saad viia uuskasutuskeskusesse (ainult korralikud asjad) või lihtsalt ära visata.

Kindlasti tuleb üle vaadata, kas kõik riided on puhtad, et higilõhnalisi pluuse rõivaste talvekorterisse ei satuks. Samamoodi võivad silmale nähtamatud plekid suve jooksul süveneda ning sügise saabudes ei saagi neid enam kangast välja. Niisiis oleks ehk mõistlik ülerõivad keemilisse puhastusse viia ja alles siis kappi või kastidesse peitu lükata. Samas pea meeles, et sa oma mantleid-jopesid ei jätaks keemilisest puhastusest pärit kottidesse: need ei lase hingata ja koguvad niiskust, lühendades sedaviisi rõivaste eluiga. Kui mantlid on puhtad, siis tee taskud tühjaks ja tõmba kõik lukud kinni.

Kindlad, sallid ja mütsid tuleks õrnalt kokku sättida ning panna plastkastidesse. Märka, et plastkastid ei jääks liiga tugevalt täis. Kampsuneid plastkarpidesse asetades pane tähele, et raskemad asjad saaksid allapoole. Hea mõte on valida läbipaistev plastkast, sest siis näed, mis seal täpselt sees on.

Jalatsite hoiustamine on sama tähtis töö nagu riiete hoiustamine. Sättides talvesaapaid suvepuhkusele, tee nad kõigepealt porist puhtaks ning nahksaabastele kanna peale vastavat nahahooldusvahendit. Puhasta ka sisetallad. Et saapad ei kaotaks oma kuju, tuleb nad seest täita – selleks on olemas spetsiaalsed vormid, kuid sobib ka kokku kägardatud ajaleht.

Talveasjade hoiustamisel soovitatakse valida pigem jahe, puhas, kuiv ja pime koht. Otsene päikesevalgus ja kõrge temperatuur ei mõju rõivastele hästi.

Muide, hoiukast on tegelikult ka ideaalne sisustuselement – sättides riiulitele punutud korvikesed, võid muuta kodu hubasemaks. Vali korvid sarnaselt oma kodu stiiliga, et kõik omavahel passiks. Punutud korvid sobivad ideaalselt ka kapi otsa ning sinna võib panna nii riideid kui ka isegi raamatuid, mis riiulitele enam ära ei mahu.