VIDEO | ERIOLUKORRA UUDISED: riik annab kultuuri ja spordi päästmiseks 25 miljonit eurot, suuri toetusi saavad teisedki 

Aas seletas, et väikeettevõtluse toetuseks eraldab riik 10 miljonit ja turismiettevõtete kahjude korvamiseks 25 miljonit eurot. Saaremaa ja Muhumaa on Aasa sõnul eraldi, minister kinnitas, et neid ei ole ära unustatud. „Ma arvan, et siit tuleb küsimusi Saaremaa meetmete kohta. Nii palju ütlen selle aktsiooni kohta, et selle korraldaja on varemgi olnud aktiivne meeleavalduste korraldaja. See inimene on seotud ka Thule keskusega, millega olid seotud ka Saaremaal toimunud võrkpallimäng ja Mullifestival. Seega aktiivne inimene mitmes mõttes,“ sõnas Aas.

Minister lisas hiljem, et Saaremaa puhul saab esimeste sammudena rääkida kontrollitult liikumise lubamisest töö ja perekonna tõttu. „Inimeste soov saada liikuma on igati arusaadav. Samas ei saa me unustada seda, et seal on väga palju pingutatud selleks, et see viirus kontrolli alla saada. Kui me piiranguid leevendame, siis peame tegema seda väga ettevaatlikult,“ ütles ta.

Kultuuriminister: riik toetab kultuurisektorit 25 miljoni euroga

Lukas rääkis, et riik toetab 25 miljoni euroga kultuurisektorit. Sellest 5,2 miljonit eurot läheb isikutoetusteks ehk sellega hakatakse aitama vabakutselisi, treenereid jne. „Toetame väärtusahelas ka tugistruktuure. Näiteks neid ettevõtteid, kes võimaldavad igasuguste kontsertide korraldamist. Muuseumid saavad 6 miljonit eurot. Teatrid saavad praegu tuge taotleda. Neli miljonit läheb muusikavaldkonnale. Kujutava kunsti ja filmitootmise, kirjanduse ja kirjutamise toetamine, ERRi tugi nende kultuuriprogrammi tugevdamiseks. Spordis toetame neid, kelle liigad on ära jäänud, aga ka teisi ehk toetame ka neid, kes ei võistle,“ loetles minister ja lisas, et valitsus otsustas reedel, et toetust saavad ka spordiklubid.