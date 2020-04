Töötukassa: alates eriolukorra väljakuulutamisest on registreeritud töötute arv suurenenud 11 178 inimese võrra 

Pühapäeva, 26. aprilli seisuga oli töötukassas töötuna arvel 47 889 inimest. Registreeritud töötuse määr on 7,4 protsenti. Töötute arv on nädalaga kasvanud kolm, kuine kasv on 20 protsenti. Alates eriolukorra väljakuulutamisest on registreeritud töötute arv suurenenud 11 178 inimese võrra.

Töötasu hüvitise avalduse esitas möödunud nädalal 529 asutust, kes taotlesid töötasu hüvitamist kokku 1468 inimesele. Kokku on kolme nädala jooksul avalduse esitanud 6158 asutust, kes on taotlenud hüvitist 32 209 inimesele. Töötasu hüvitiste kogukulu on tänaseks 26 047 650 eurot. Töötasu hüvitisi makstakse välja igal tööpäeval. Ettevõtete nimekiri, kelle taotlused on rahuldatud, on leitav töötukassa lehelt.