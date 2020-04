Kogenud uurijad: organiseeritud kuritegevus Eestis on „peata“ 

Kemerovo kuritegeliku ühenduse näol oli tegemist järjekorras juba neljanda grupeeringuga, mille liikmed Keskkriminaalpolitsei viimaste aastate vältel võrdlemisi lühikese aja vältel kinni pidas.

"Mis siis muutus ning millega Keskkriminaalpolitsei varem tegeles?", pärivad Verte ja Leis. "Kõigiti õigustatud küsimused, eriti kui arvestada, et Kemerovo kohtuistungitel tõdesid nii mitmedki tunnistajad, et see grupeering tegutses Eestis juba üheksakümnendatest alates, ning sama on kinnitanud ka teiste tuntumate kuritegelike ühenduste osas tunnistajad teisteski menetlustes.

"Kui aastaid piltlikult öeldes kustutati tulekahju servadest keskosa suunas, siis ühel hetkel tuli vaadata enesele peeglis otsa ja tõdeda, et taoline grupeeringu liikmete toime pandud üksikkuritegude lahendamine ei too tarvilikku tulemust. Karavan sõidab ikka edasi. Lõpuks ei pruugi grupeeringu liider omakäeliselt ühtegi üksikkuritegu toime panna – tema ülesanne on juhtida ja koordineerida hästi õlitatud masinavärki. Miks peaks ka bussiettevõtte juht vahetama ise kardaani või komposteerima pileteid – selleks on palgal teised mehed ja naised. Ülemuse ülesanne on hoida äriplaan ree peal, teenida investoritele kasumit ning maksta raamatupidajatele ja bussijuhtidele palgapäeval palgad välja.

"Ligilähedane on ka grupeeringute toimimisloogika. Kuidas siis jõuda grupeeringute tippudeni ning panna ka nemad vastutama? Selles seisneski miljoni euro küsimus. Grupeeringu liidrid elasid toona ja elatavad end ka tulevikus valdavalt kuritegelikust tulust. Meile teadaolevalt ei käi ükski toona ega ka praegu Eestis tegutsevatest kuritegeliku ühenduse juhtidest üheksast viieni palgatööl. Küll on aga nende ümber suur hulk kurjategijaid, grupeeringu lihtliikmeid, kes varastavad, kelmitavad, panevad toime maksukuritegusid, müüvad narkootikume ning toovad ühe osa teenitud kriminaaltulust n-ö ühisesse potti. Kurjategijad ei tule üldjuhul kokku ega moodusta kuritegelikku ühendust mitte üksnes seetõttu, et üheskoos võimalikult palju kurja teha. Ka kurjategija on homo economicus ning kuritegelike ühenduste moodustamisloogika seisneb eeskätt tõdemuses, et koopereerudes on võimalik kergemini ja pikema aja vältel suuremat kriminaaltulu teenida kui eraldi põlve otsas nikerdades.

"Üldjuhul ongi just raha, konkreetsemalt kriminaaltulu liikumine see võti, mille jälgimine avab uksed grupeeringute juhtide tabamiseni. Seega tuleb otsida ja osata näha n-ö suurt pilti. Selleks on vaja jälgida olukorda riigis ning teada, kuidas moodustub see õhkõrn ämblikuvõrk, mille keskel ajab grupeeringu juht oma kombitsaid üle terve võrgu laiali. Lisaks tuleb analüüsida, milline on just see kõige nõrgem ämblikuvõrgu ots, mida rebides on võimalik panna kogu võrk kokku kukkuma. Lihtsustatult tuleb tõdeda, et kriminaalpolitseiniku töö ei erine palju uudishimuliku lehelugeja eksirännakutest, mõlemad soovivad saada paremat ülevaadet ühiskonna hallimates varjundites luusijatest. Lihtsalt tööriistakast on erinev. Kui kriminaalpolitseinikku abistab tema otsingutel seadusandja eraldatud tööriistakast ühes jälitustoimingute teostamise võimekusega, siis lehelugeja peab va spunki otsima krimiuudiste rägastikust.

"Esimesed grupeeringud, mis Keskkriminaalpolitsei ja Riigiprokuratuuri teravdatud tähelepanu pälvisid, olid nn tšetšeenide grupeering, Tallinnas ja Rakveres tegutsev nn Kuzya kuritegelik ühendus ning Assar Pauluse juhitud nn eestlaste grupeering. Iga algus on raske. Kuid üks asi on omada teavet tegutsevate grupeeringute kohta. Sootuks teine lugu on koguda kohtuniku veenmiseks tarvilik tõendite pagas. Kohtulahinguteks vajaliku laskemoona kogumine oli pikk ja raske ettevõtmine. Kui seni oldi harjunud, et kriminaalmenetlused kestavad ehk mõned kuud ning ühe toimikuga tuleb toime kolm-neli uurijat, siis nüüd panid ühise eesmärgi nimel seljad kokku politseiüksused üle Eesti. Sihikindlus ja visadus viisid sihile. Kõigis kolmes kriminaalasjas leidsid uurijad ühel hetkel võrgustiku kõige nõrgema niidi, mida tõmmates kukkus kogu võrk, koos keskel oleva ämblikuga, kokku.

Foto: Prokuratuuri aastaraamat