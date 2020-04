Terviseamet: ööpäevaga lisandus 4 Covid-19 positiivset testi, suri üks inimene 

27. aprilli hommikuse seisuga vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 95 inimest, kellest seitse on juhitaval hingamisel. Haiglatest on väljakirjutatud 233 inimest. Ööpäeva jooksul suri Ida-Viru Keskhaiglas 89aastane mees. Kokku on Eestis koroonaviirusega surnud 50 inimest.