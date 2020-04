REFORMID: Saudi Araabias keelati piitsutamine ja leevendati surmanuhtlusega karistamist 

Inimõiguste komisjoni (HRC) president Awwad Alawwad teatas, et surmanuhtluse kaotati isikute karistamiseks, keda on alaealisena kuritegudes süüdi mõistetud. Hukkamist leevendas Saudi Araabia kuningas Salmani poolt välja antud dekreet, kirjutab The Guardian.

„See on Saudi Araabia jaoks oluline päev. Määrus aitab meil kehtestada kaasaegsemat karistusseadustikku,“ sõnas Alawwad. Reformid rõhutavad Saudi Araabiat tegelikult valitseva kroonprints Mohammed bin Salmani soovi moderniseerida ultrakonservatiivset kuningriiki, mis on pikalt olnud seotud Wahhabi islamiliikumise traditsioonidega. Kroonprintsi ennast on inimõiguslased varem kritiseerinud – eriti seoses Washington Posti ajakirjaniku Jamal Khashoggi mõrvajuhtumiga ning Jeemeni pommitamisega.

Saudi Araabias on kõrgeim hukkamiste arv maailmas – terrorismis, mõrvas, vägistamises, relvastatud röövides ja narkokaubanduses süüdi mõistetud kahtlusaluseid ootab tihti ees surmanuhtlus. Eelmisel aastal hukati kuningriigis kokku vähemalt 187 inimest.