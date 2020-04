Hiina ametnik: Wuhani haiglates pole enam ühtegi Covid-19 patsienti 

„Viimane uudis on see, et 26. aprilliks oli tänu Wuhani ja kogu riigi meditsiinitöötajate ühistele jõupingutustele koroonapatsientide arv Wuhanis null,“ ütles riikliku tervisekomisjoni pressiesindaja Mi Feng. Viimane patsient vabastati Wuhani haiglast reedel.