KOROONAVIIRUS MAAILMAS: ligi 3 miljonit diagnoositud nakatunut, 207 000 surnut ja 881 000 tervenenut. Itaalia asub peagi karantiini leevendama 

Enim nakatunuid on ametlikel andmeil tuvastatud Ameerika Ühendriikides, kus juhtumite arv ulatub peaaegu miljonini (987 322). Eile teavitati riigis 26 509 uuest juhtumist. Reedel ja laupäeval oli sealsete uute juhtumite arv eriti kõrge – mõlemal päeval üle 35 000. Enim nakatunuid on tuvastatud New Yorgis (kokku 293 991 nakatunut) ja New Jerseys (109 038), mis on ka ohvriterohkeimad osariigid.