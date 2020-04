Arkadi Popov: teeme kõik, et ei peaks Harjumaad isoleerima 

Möödunud nädalal oli palju juttu kaubanduskeskuste taasavamisest. Popovi sõnul peab nende piirangute leevendamisel olema ettevaatlik. „Siin on olemas maailmas väga erinevad lähenemised. Üldine hoiak on see, et sellega ei tasu kiirustada. Meil on viirus Eestis olemas ja kui kaubanduskeskused avada liiga vara, siis võib tekkida viiruse järellaine. Me saame siin teiste riikide kogemusest õppida,“ sõnas ta. Popov märkis, et selles küsimuses peab otsuse tegema valitsus.

Samal teemal Ida-Virumaal haigestus koroonaviirusesse suguvõsas 18 inimest 25. aprill 2020, 12:14 VIDEO | ERIOLUKORRA UUDISED | Popov: kui eirame reegleid, siis uued juhtumid tulevad 25. aprill 2020, 11:59 Tallinn valmistab jätkuvalt muret. „Me näeme, et iga päev tuleb Harjumaal ja Tallinnas uusi juhtumeid, vastavalt populatsioonile, rohkem. Meid paneb muretsema see, et osa nendest haigestunutest on perekonna sees, osad tööl, aga mõned on sellised, kus meie ei tea, kust nakkus tuli ja inimene ise ka ei tea. Seal on suur võimalus, et see viirus võis tulla avalikust ruumist, kus inimene näiteks puudutas midagi ja sealt sai selle näiteks. Selliseid asju kahjuks juhtub ja sellepärast me peame veel kõiki reegleid järgima,“ rääkis Popov ja samas kiitis kõiki Eesti elanikke. „Praegune olukord on tänu kõigi pingutustele ja ilma piirangutele allumiseta oleksime me palju hullemas olukorras.“