Politsei hoiatas seadust täitnud poodi 2000 euroga trahviga 

Poes asuvad suunavad sildid uksel, mis teavad, et desinfitseerimisvahend asub kassas, millega on ka nõue täidetud.

Jõhvi politseijaoskonna patrullitalituse juht Lea Bärenson selgitas Õhtulehele, et 4. aprillil jõustunud eriolukorra juhi korralduse redaktsiooni kohaselt on müügisaali valdajal kohustus tagada müügisaalis desinfitseerimisvahendite olemasolu.“ Kui see ei asu müügisaali sisse- või väljapääsu juures, peab olema korraldanud klientide teavitamine desinfitseerimisvahendi asukohast.