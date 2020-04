Riigikogu rahanduskomisjon hakkab videoistungites üle vaatama lisaeelarve toetusmeetmete tingimusi 

Rahanduskomisjoni esimehe Aivar Koka sõnul on lisaeelarve kaudu toetusteks eraldatavate vahendite maht on suur, mistõttu tuleb tagada, et vahendite kasutamine ja eraldamine oleks selge, läbipaistev ja võrdsetel alustel ning avalikkusele ka arusaadav.

„Samuti peab olema kindel, et vahendeid kasutatakse just lisaeelarvega ette nähtud eesmärgil ja ulatuses,“ ütles Kokk. Ta selgitas, et riik soovib aidata isikuid, kes on olnud maksukuulekad. „Seetõttu makstakse toetust üksnes juhul, kui taotlejal puuduvad riiklike maksude maksuvõlad enne 2020. aasta 12. märtsi või on need ajatatud. Samuti ei tohi taotlejal olla tähtpäevaks esitamata maksudeklaratsioone ega majandusaasta aruanded.“