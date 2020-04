Nordica juht: Eesti lennufirmadesse pandud miljonid on läinud asja ette 

Nordica juht Erki Urva ütles ERRi uudisportaalile , et kui koos nüüdse toetusega on maksumaksja Eesti lennufirmadesse pannud juba 155 miljonit eurot, on see läinud asja ette.

"Ma väidan seda täiesti kindlalt, et Eesti riik on mitmed korrad rohkem sellest endale teistpidi tulus tagasi saanud. /.../ Abiraha, mida me riigilt küsime, selle riik tegelikult teenib tagasi vähem kui aastaga kokkuvõttes, pluss veel kõik need partnerid, kellega me seotud oleme," rääkis Urva