Koroonakriis mõjutab ka viinaravi kättesaadavust 

Koroonakriis ning sellest tingitud majanduslikud ja sotsiaalsed probleemid mõjutavad muu hulgas ka elanike alkoholitarvitamist. Samas ei tea keegi, kas alkoholi juuakse rohkem või vähem. Tervise arengu instituudi (TAI) terviseriskide ennetamise keskuse juht Anneli Sammel tunnistab, et selle kohta valmib esimene uuring alles tuleval suvel. Niikaua saame vaid spekuleerida. „Ühest küljest räägib alkoholitarvitamise suurenemise eest see, et stressis inimesed ja need, kel on igapäevane rutiin oluliselt muutunud, haaravad rohkem alkoholi järele ja kodudes napsitamine ilmselt suureneb,“ usub Sammel. See puudutab rohkem neid, kellel oli juba varem probleeme – inimesi, kes vaevlevad meeleoluhäirete, depressiooni, alkoholitarvitamise häire jms probleemide küüsis.