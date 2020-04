Vambola Paavo | Hullumaja Exit 

Viirusest tingitud majanduslik kahju on mõõdetav sadade miljonitega. Majanduseksperdid pakuvad Eesti majanduse languseks optimistlikuma prognoosi järgi 8–10 protsenti, tegelikkuses võib see arv osutuda märksa suuremaks. Euroopa Keskpank pakub riikidele raha ja see on odav. Tegu on siiski laenuga, mis tuleb hiljem tagasi maksta. Ei taha hakata võlgu elama, sest võlg on võõra oma. Laenuga ostetud tulevik on tume.

Siiani elasime kuldpuuris, kuhu ühel päeval raksatas välk. Viirushaigused tundusid meile kauged, need olid omased arengumaadele. Kogu maailmas ringlevatest viirustest teab inimkond vaevalt kümnendikku, ülejäänud on siiani tundmatud. Nüüd tõdeme – viirused on tulnud meie sekka, et jääda. Nendega tuleb harjuda, peame õppima koos elama. Nad hakkavad kimbutama igal aastal. Mitte kunagi ei ole võimalik ühtegi viirust lõplikult välja tõrjuda. See hakkab kummitama nagu igal aastal gripp. Keegi ei taha, et igal aastal hakkab elu mitu kuud seisma.

Õige tee?

Kelle valitud tee on praegu õige? Totaalne karantiin, nagu tegi Hiina, või leebe Rootsi variant? Vastuse annab sellele aeg. Üks on selge juba praegu: tuleb hakata sellest jamast väljuma ja mida varem, seda parem kõigile. Haiglad lõpetasid plaaniliste patsientide vastuvõtu ja keskendusid viirushaigetele. Vähihaigete kiiritusravi lükkus edasi, ei toimunud plaanilisi uuringuid, operatsioonidest rääkimata. Oleks ju võinud jätta avatuks erakliinikud ja hambaravikabinetid. Needki pandi tuhinas mõtlematult kinni.

Nüüd hakatakse rääkima erakliinikute avamisest ja plaaniliste vastuvõttude taastamisest, ent see võtab aega. Inimesed elavad teadmatuses, sest nad ei tea, millal uuesti vastuvõtule pääseb. Kui ükskord veab ja arsti juurde pääsebki, on haigus edasi arenenud ja hilisem ravi osutub kordades kallimaks, kui oleks olnud uuringute tegemise järel varasemas staadiumis.

Keegi ei räägi valitsuse tasandil ja terviseametis, kui palju selle kõige tulemusena võib suremus suureneda. Need, kes surevad, ei ole koroonahaiged. Kas see arv saab olema suurem kui koroonasurmade arv? Kui me ohverdame tervete inimeste, riigile potensiaalsete maksumaksjate tervise, siis see on absurd. Ühes kuus sureb Eestis ca 1400 inimest. Gripilained viivad igal aastal hauda kümneid. Sellest ei räägi enam keegi, vaikitakse.

Kergekäeliselt hakati väljastama haiguslehti. See on pidu katku ajal. Nende väljaandmiste arv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on kasvanud hüppeliselt. Varsti pole haigekassal enam raha, sest põletasime selle suures tuhinas mõtlematult ära.