Uudis, mis alistas kroonviiruse: kus on Kim Jong-un? 

Need ja teisedki küsimused täidavad nüüd ajalehtede veerge ja mõneti üllatavalt on vaene ja isolatsioonis olev Põhja-Korea saanud rahva tähelepanu keskpunktiks. Erilist huvi pakub Jaapani ajakirjandusväljaande Shukan Gendai teade, et Kim Jong-uni tervis läks käest riigis tehtud ringsõidul. Ta viidi kiiruga lähimasse haiglasse lõikusele. Hirmunud kirurg läks nii endast välja, et ei suutnud värisevi käsi veresoonte laiendamise operatsiooni lõpule viia. Ja nii olevatki tulnudki lõpp.

Newsweek tsiteerib nime nimetamata Pentagoni juhtivtöötajat, kes arvab, et nagu diktatuuririikides tavaks, lükatakse ka teade Kim Jong-uni surmast lähemasse või kaugemasse tulevikku, et saada valmis kõigi julgeolekumeetmetega, mis on mõeldud võimalike rahvarahutuste või lihtlabase võimuvõitluse mahasurumiseks.

Viimati nähti diktaatorit 11. aprillil ja pärast seda pole ta osalenud kahel tähtsal sündmusel: Põhja-Korea looja, vanaise Kim Il-sungi sünniaastapäeva tähistamisel 15. aprillil ja sel laupäeval ka armeega seotud olulisel tähtpäeval. Läänes oletatakse, et tema surma korral võib liidriks tõusta praegune peaminister Kim Jae-ryong või – see küll oleks Põhja-Korea jaoks tavatu –, diktaatori õde Kim Yo-jong, kellele on antud viimasel ajal tähelepanuväärivaid volitusi.