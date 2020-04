Tervisekaitsjad läksid närvi: mis pagana viirusepeod ja immuunsustõendid! 

Saksamaal, Itaalias ja Prantsusmaal alles mõeldakse sellele, kuid Tšiilis juba alustatakse immuunsuspasside, teisiti öeldes riskivabaduse tõendite jagamist päris lihtsalt: tasub vaid teha antikehade kiirtest ja vajalik paber ongi käes. Need dokumendid peaksid lubama inimestele piiranguvaba liikumist ja töölkäimist. Idee on selles, et pärast krooniviiruse läbipõdemist inimesed ju väidetavalt enam ei nakatu. Rootsis on arutletud selle üle, et piiranguvabalt elanud inimestel kujuneb lõpuks välja palju tugevam immuunsus kui neil, kes on pidanud taluma ranget karantiini. Sellel mõttel on muidugi ka vastaseid, nagu kipub olema igal Covid-19 pandeemia ajal vilksataval ideel.

Maailma terviseorganisatsioon ruttas kiiresti teatama, et vähemalt veel reedel polnud ühtegi kindlat teadmist, et inimesed ei võiks teist korda nakatuda näiteks juhul, kui antikehade tase organismis on madal. Ka tuleb veel tublisti uurida ja täiendada senist laborites katsetatud meetodit antikehade kiirmääramiseks. Mitmes riigis alles alustatakse põhjalikku katsetust selliste kiirtestide kasuks. Järelikult tähendaks selliste immuunsustõendite jagamine väidetavalt riskivabadele inimestele ainult võimalust, et viirusepuhang võib hoogustuda. Juba niigi on maailmas haigestunud üle 2,8 miljoni ja rohkem kui 200 000 on selle tõve tõttu surnud.

Uus idee: noored kogunegu viirusepidudele

Immuunsustõenditest kuulnud noored on alustanud mitmel pool maailmas, aga soliidse ajalehe Frankfurter Allgemeine Zeitung andmeil eriti Saksmaal sotsiaalmeedias kampaaniaid nõndanimetatud viirusepidude korraldamiseks. Idee on lihtne: lõbutsema kutsutakse hulk noori, kelle seas peab olema vähemalt üks viirusega nakatunu. Ta annab haigust teistele edasi, aga teadaolevalt põdevat noored haiguse kähku ja ilma eriliste tagajärgedega läbi. Miks muidu neid kusagil riskirühmaks ei peeta. See väide võib muidugi olla sügavalt ekslik, aga noored ju hoiatusist eriti ei hooli. Nende usu järgi põed kähku ära ja ongi sul paber käes, mis lubab reisida ja ringi liikuda nii palju, kui süda kutsub. Tulu on ka teistele inimestele – sel ajal, kui haige noor karantiinis istub, on jälle üks inimene vähem, kes haigust teistele võiks levitada.

Ning on ka majanduslik kasu: saad näpata paremad töökohad nende noorte eest, kes pikki igavaid kuid karantiinis veedavad.