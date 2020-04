Korrakaitsjad: kõikjal on murekohaks noored 

"Võtsime ühendust oma kolleegidega Riiast, Vilniusest, Varssavist, Ljubljanast ja Firenzest. Selgus, et probleemid on meil kõigil üsnagi sarnased. Eelkõige inimeste väsimus isolatsioonis olemisest ja sellest tulenevad kogunemised. Murekohaks on kõikjal noored," ütles munitsipaalpolitsei ameti juhataja Aivar Toompere.

Vilniuses teeb mupo patrullimisel koostööd kaitseväega ja militaarorganisatsioonide vabatahtlikega. Noored küll alluvad nõuetele, aga korrakaitsjatele teeb muret, et toimuvad noorte kogunemised suuremate kooslustena. Vilniuses on eriolukorra meetmetele mitteallujaid õigus trahvida nii riigipolitseil kui ka mupol.

Sloveenia pealinnas Ljubljanas keskendutakse eelkõige linna populaarseimate kogunemiskohtade kontrollimisele, sarnaselt Tallinnale kasutatakse teavitamiseks droone. Suurendatud on patrulle kesklinnas. Oma abikäe on ulatanud tsiviilkaitseüksused, vabatahtlikud tuletõrjujad ja mägede päästeteenistus. Korraldustele mitteallumisel kutsutakse appi riigipolitsei või Terviseamet, kellel on laiendatud volitused eriolukorra seaduste rikkujate karistamiseks.

Varssavis püütakse noortega tegelemisel panustada arvutimaailmale. Loodud on uusi temaatilisi arvutimänge, väiksematele pakutakse lahendamiseks ristsõnu. Ilusad ilmad meelitavad ka seal rahvast tänavatele ning munitsipaalpolitseinike patrullide arvu on tunduvalt suurendatud.

"Viiruse epitsentris olev Itaalia ja meile infot jaganud Firenze munitsipaalpolitsei eristub mõistetavalt oma radikaalsema suhtumise poolest. Tänaval võib liikuda vaid erilubadega, mida kontrollitakse spetsiaalsetes, tänavatele, parkidesse ja väljakutele loodud kontrollpunktides. Poes tohib käia vaid lähimas toidupoes ja apteegis, pargid on suletud, sest eakad kippusid seal kogunema ning viirust korjama. Kasutusel on droonid, hotellides käib tihe kontroll, et vältida riigi nakkuskoldest pärit inimeste sissevoolu. Koroonakriisist püüab kasu lõigata ka maffia. Mupole ja riigi politseile kehtivad ühesed reeglid, käsuliinid ning õigused," loetleb Toompere firenzelaste kogemusi.