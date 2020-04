Maipühadeks lubatakse 14 soojakraadi 

Esmaspäeval on õhumass võrdlemisi niiske - öösel on sajuhooge harva, päeval aga laialdaselt ning vihma sekka tuleb ka lörtsi, vahendab ilmateenistus.ee Õhutemperatuur on öösel -2 kuni 2, päeval 5 kuni 10 kraadi.

Teisipäeval jääb Eesti madal- ja kõrgrõhuala piirimaile ning päeval võib ka üksikuid vihmahooge tulla. Ööks taevas selgineb ja õhutemperatuur langeb 0 kuni -4 kraadini, päeval on sooja 6 kuni 11 kraadi. Tuul puhub valdavalt läänekaarest ja on võrdlemisi nõrk.



Kolmapäeval on oodata vihma. Tuul pöördub idakaarde ja muutub päeva peale tugevamaks. Selgema ööga jahtub õhk sisemaal 0 kuni -4 kraadini, pilvisema päevaga kerkib õhutemperatuur 6 kuni 11 soojakraadini.