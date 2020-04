WHO hoiatab immuunsuspasside kasutuselevõtu eest: endiselt pole tõendeid, et koroonast tervenenud inimesed uuesti nakatuda ei võiks 

Tunnistus sellest, et inimene on viirusesse nakatunud ning sellest paranenud, annaks neile võimaluse taas reisida või tööle naasta; seda mõistagi eeldusel, et nad uuesti haigestumise vastu kaitstud on. WHO aga teatas, et kuigi koroonaviirusest tervenenud inimestel on tuvastatud väga madal haigustekitajat neutraliseerivate antikehade tase veres, ei näita uuringud, et see immuunsuse tagaks.