KEMEROVO JÕUGU LOOD: võimuvaakum ähvardas Virumaad allilmasõjaga 

Segases olukorras nägi head võimalust oma positsioone tugevdada ka Kemerovo grupeering, mille haare ei piirdunud ainult Tallinna ümbrusega. Jõugu „keskastme juht“ Aleksei Seltsenkov ehk Pomidor (Tomat) oli Ida-Viru kriminaalses ringkonnas tuntud ja lugupeetud inimene. „Mul on ju Ida-Virumaa, t*ra, Narva, Sillamäe, see on ju kõik minu all!“ uhkustas ta naistuttavale.