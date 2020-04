Maailm Hongkongi telekanali asedirektor väidab, et Põhja-Korea diktaator Kim Jong-un on surnud Toimetas Madleen Vapper , eile, 22:18 Jaga: M

Foto: KCNA

Hiina saatis oma meedikute tiimi Põhja-Koreasse, et nõustada nende diktaatori Kim Jong-uni ravi. Hongkongi telekanali HKSTV asedirektor kinnitab juba, et Kim Jong-un on aga surnud. Ta on samuti Hiina välisministri nõbu ning vannub, et tema info pärineb väga usaldusväärsest allikast.