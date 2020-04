Maailm Hong Kongi telekanali asedirektor väidab, et Põhja-Korea diktaator Kim Jong Un on surnud Toimetas Madleen Vapper , täna, 22:18 Jaga: M

Foto: KCNA

Hiina saatis oma meedikute tiimi Põhja-Koreasse, et nõustada nende diktaatori Kim Jong Uni ravi. Hong Kongi telekanali HKSTV asedirektor kinnitab juba, et Kim Jong Un on aga surnud. Ta on samuti Hiina välisministri nõbu ning vannub, et tema info pärineb väga usladusväärsest allikast.