Suplejad peavad kannatust varuma: ujulad ja spaad avatakse kõigile viimaste seas 

Sotsiaalminister Tanel Kiik ütles "Aktuaalsele kaamerale", et kriisist väljumise strateegias on pingereas varasemaks paigutatud need tegevused, mida ühiskond rohkem vajab, vahendas ERRi uudisportaal .

"Võib-olla meelelahutuse poolel erinevad sellised tegevused, mis ei eelda vältimatut vajadust, on pigem pingerea tagapool selleks, et erinevate leevendustega me ei tekitaks olukorda, kus nakatunute trend hakkab taas tõusma ja meil tuleb võib-olla loobuda mõnest senisest tegevusest ja sellisest teenusest, mida me iga päev vajame," rääkis minister.