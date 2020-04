Aivar Hundimägi: valitsuses sisuliselt otsustati ära Tallinki abistamine ja 150 miljoni eraldamine 

"Kuna riik on pandud lukku ning Tallinkil ja Nordical pole ajutiselt võimalik oma äriga tegelda, siis see on mõistlik, et riik läheb appi," leidis ta. "Küsimus on pigem selles, kuidas me tulevikus ettevõtteid toetame ja millised ettevõtteid toetame."

"Maksumaksjal pole nii palju raha, et kõik see ebaefektiivus kinni maksta, mis viimasel 10 aastal on ettevõtetes tekkinud," arutles Hundimägi ja leidis, et transpordisektoris on abi andmine vajalik. "Me peame jälgima, mida teevad teised Euroopa riigid. Kui teised annavad ja meie ei anna, siis peame arvestama, et nad võtavad ühel hetkel üle."