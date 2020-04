Eesti uudised AITAB! Mitusada saarlast plaanib homme liikumispiirangute vastu protestida Ohtuleht.ee , täna, 20:58 Jaga: M

Tühjalt seisev Kuressaare linn. Foto: Alar Truu

Facebooki on loodud üritus nimega "AITAB!", mis kutsub Saaremaa elanikke homme keskpäeval välja eriolukorraga seotud liikumispiirangute vastu protestima. Hetkeseisuga on ennast osavõtjaks märkinud umbes 400 inimest. Huvitatud on veel umbes 600 inimest.