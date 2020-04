Bussifirmad tahavad piirangute leevenemise järel reisijate hajutamiseks riigilt toetust, majandusminister ideed ei poolda 

Ohutuse huvides paigutatakse bussireisijad teineteisest eemale ja vaadatakse, et bussi täituvus poleks üle 50 protsendi, vahendab ERRi uudisportaal. Et nõudluse taastudes 50 protsendi piiri mitte ületada, pakub Lux Express, et bussid võiks endiselt sõita pooltühjalt, kui osa kulusid kataks riik - suurusjärgus 300 000 eurot kuus.

"Me oleme seda arutanud ja tegelikult on niimoodi, et me mingiks ajaks suudaksime katta ka need väiksemad bussid suuremate bussidega ja tekitada mingisugused tihendamised, aga kui vaadata pikemat perspektiivi, siis tegelikult lahendus on siin ainult maskide kasutamine," ütles minister.