Eesti uudised KEMEROVO JÕUGU ALLAKÄIK: kriminaalse seltskonna elu keerles Maardu eesti kooli ümber Arno Põder , täna, 19:00

GALERII

Aleksandr Kozlov ja Lauri Merimaa (prillidega) allmaailmaliider Nikolai Tarankovi matusel septembris 2016. Merimaa tapeti pool aastat hiljem. Foto: Õhtuleht

Kemerovo grupeeringut võiks tegelikult nimetada ka Maardu grupeeringuks, sest mitmed jõugu liikmed elasid just selles Tallinna külje all asuvas linnas või olid sealt pärit. Kolm korda nädalas käisid nad trenni tegemas ja allilmaasju arutamas Kallavere keskkoolis, mis on kohalike seas tuntud Maardu eesti koolina.