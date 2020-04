USA hakkab väikestviisi liikumispiiranguid vähendama, samas kui koroonasurmade arv ületas 50 000 piiri 

Georgia osariigis on taasavatud bowlingu saalid, juuksuri-, küünetehniku- ja tätoveeringu salongid ning spaad. Esmaspäeval avatakse ka restoranid ja teatrid. Peale president Trumpi kriitikat muutis osariigi kuberner restoranides kehtima hakkavad hügieeni ja distantsi nõuded siiski karmimaks.

Kuna töö on kaotanud ligi 26 miljonit inimest, tunnevad paljud osariigid survet hakata taas teenuseid pakkuma. Terviseeksperdid pole meelelahutusasutuste taasavamist siiski heaks kiitnud ning hoiatab, et see võib kaasa tuua uue haiguselaine.