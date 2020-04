Murelikud väikeettevõtjad: kriisiabipakettide väljatöötamise peale kulub Eestis põhjendamatult palju aega 

EVEA leiab, et strateegia on praegusel kujul liiga üldsõnaline ja loodab, et selle põhjal on juba valmimas tegevuskava, milles saavad kajastatud konkreetsed tegevused iga operatsiooniliini valdkonnas. EVEA ettepanekud panustavad eelkõige sellise tegevuskava majanduse- ja ettevõtluseteemaliste operatsiooniliinide (OpL) konkretiseerimisse.