Terviseameti regioonijuht ühe suguvõsa 18st nakatunust: haiguse levikutee on meil täpselt teada 

Kõik on kodusel ravil ja riskigruppi kuuluvaid väga eakaid inimesi nende seas pole. On noori pensionäre, aga nad tunnevad ennast hästi.

Teised kodused peavad jälgima tervist. Testide tegemiste puhul on näha, et peiteperiood jääb kahe nädala sisse. Liiga varajane test võib anda valenegatiivse tulemuse. Oluline on jälgida tervist ja kohe kui sümptomid väljenduvad, siis on vaja see ära teha. Laustestimist pole mõtet teha, sest levikutee on täpselt teada.