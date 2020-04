Ülikeerulises olukorras vaevlevad Saaremaa ettevõtjad: teistes piirkondades piiranguid vähendatakse, kuid meie oleme nimekirjas üks viimaseid 

“Olukord on ülikeeruline,” tõdes GOSPA hotelli tegevjuht Piret Trei. “Eelkõige loodame, et liikumis- ja ettevõtluspiiranguid leevendatakse Saaremaal ja Muhu saarel samas ajaplaanis kui Mandri-Eestis,” ütles Trei, kelle sõnul on ettevõtja jaoks oluline, et tavapärane majandustegevus saaks mingiski mahus taastuda.