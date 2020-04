Väikeettevõte soovib palgalise puhkuse kohustuse ajutist kaotamist 

Kaks suletud kuud on ettevõtte käekäigu pärast muretsema pannud ka töötajad, kes hambaravi juhataja Heily Anter-Kiibuse sõnul tegid ettepaneku, et ehk saab sel aastal ajutiselt muuta töölepingut nii, et firmad, kes on kasutanud töötukassa abi töötasude maksmisel vähenenud käibe tõttu, vabaneksid kohustusest lubada töötajad käesoleval kalendriaastal palgalisele puhkusele.

"Kui kaks kuud on nagunii juba sunniviisiliselt puhatud – ja oleneb ju tegevusalast, mõnel juhul isegi kauem –, et siis ei ole väga perspektiivikas, et uuesti võtta siin suvel või sügise poole täispuhkus, 28 päeva. Ja sellepärast tekkiski mõte, et kuna seaduse järgi lihtsalt sellist võimalust praegu ei ole, et töötajatel jääb ikkagi õigus saada plaanilist puhkust, et võiks olla riiklikult selline toetus väikefirmadele," rääkis Kiibus.