Ida-Virumaal haigestus koroonaviirusesse suguvõsas 18 inimest 

"Tegu on ühe perekonnaga, kus mitu inimest haigestus," selgitab Popov.

Popovi sõnul on tegu perekonnaga, kes lähedaselt suhtevad üksteisega.

"Kui üks inimene on haigestunud, siis ta peab olema vastutustundlik, et tema sugulased jääksid terveks," kommenteeris Popov juhtunut.

ERR-i uudisteportaali andmeil sai perekonnas esimene sümptomitega haige diagnoosi 12. aprillil. Terviseameti andmetel on tänase hommiku seisuga tuvastatud nende peres 18 nakatunut. Täpsemalt on tegu suguvõsaga, kellest 10 inimest on koos elavad pereliikmed.